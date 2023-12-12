В Кирилло-Белозерском музее отреставрировали всю коллекцию меднолитной пластики

К 100-летию Кирилло-Белозерского музея-заповедника специалисты отреставрировали всю коллекцию меднолитной пластики XVII – начала XX столетий. Около 200 предметов с разными утратами, сколами, коррозиями и деформациями законсервировали и восстановили художники-реставраторы Наталья Смирнова и Светлана Смирнова.

Всего коллекция насчитывает 182 экспоната, среди которых иконы, складни, кресты-распятия. Большая часть из них - это старообрядческое литье. Формирование коллекции началось после открытия музея в 1924 году.

«В период с 1924 по 1945 год поступило 60 памятников. Источниками поступления в это время в основном были монастыри и храмы – Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри, Казанский собор города Кириллова, приходские церкви Вашкинского района, а также Бороивановская церковь Кирилловского района. Большое количество медного литья было приобретено в 1960–1980-е годы – 129 предметов, которые поступили от частных лиц и в результате экспедиций музея», - сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Коллекция меднолитной пластики представлена на выставке «Ремесло порождает шедевры» в Архимандричьем корпусе Кирилло-Белозерского музея-заповедника.