Мэр Вологды рассказал, на что будут потрачены 4,4 млрд рублей, выделенные из областного бюджета

Вологда получила из областного бюджета 4,4 млрд рублей, об этом вчера заявил врио губернатора Георгий Филимонов.

Сумма в 4,4 млрд рублей из областного бюджета, а также городское софинансирование позволят значительно расширить программы ремонта дорог и путепроводов, тротуаров, дворов, уличного освещения, благоустройства общественных пространств, капитального ремонта школ, запустить программу строительства детских площадок и многое другое. Сообщили в администрации

«Мы приняли решение о том, чтобы в рамках программы содействия городам выделить Вологде из областного бюджета 4,4 млрд рублей на программы по благоустройству и по тем направлениям, которые требуют нашего принципиального внимания, включения, которые волнуют и заботят наших граждан. Это станет мощным импульсом для развития городской инфраструктуры/ Важно, чтобы жители увидели разительные улучшения, которые заключаются не в латании дыр, а в комплексной программе благоустройства: тротуары, дороги, освещение, парки, скверы, площади, малые архитектурные формы, единый архитектурный стиль. Я рассчитываю, что каждая копейка будет направлена на максимально эффективное решение поставленной задачи и даст ощутимый результат, который почувствуют жители», – заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Власти Вологды уверены, что благодаря дополнительным средствам, выделенным по поручению врио губернатора Георгия Филимонова, и без того значительное количество объектов, запланированных на 2024 год, будет увеличено в несколько раз. Среди общественных пространств изначально планировалось благоустроить только привокзальную площадь Бабушкина. После обсуждений с Правительством области и выделения дополнительной суммы в список включены еще 5 территорий: вторая очередь Парка Ветеранов, парк «Евковка», бульвар на ул. Ильюшина, бульвар на проспекте Победы и сквер у Вологодской областной картинной галереи. Все эти пространства последние годы входили в число лидеров голосования за объекты благоустройства. Также выделены средства на разработку проектно-сметной документации для пл. Революции и набережной реки Вологды – это важнейший шаг для будущего обновления пространств, проекты которых разрабатывались вместе с жителями.

В два с половиной раза увеличено финансирование программы капитальных ремонтов образовательных учреждений. Первоначально планировали ремонты четырех учебных заведений (школы № 8, 13, 15 и 33), но после обсуждения актуальности этого вопроса с врио губернатора список пополнили также школы № 6, 7, 17, центр образования «Созвучие» № 23, лицей № 32, а также детские сады № 38, 63, 108, 26. Всего будет обновлено 9 школ и 4 дошкольных учреждения.

Дополнительные суммы будет направлены на дорожную сферу. К пяти улицам, ранее запланированным по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», добавятся еще 10 участков: ул. Зосимовская (рядом с ремонтируемой пл. Бабушкина), Октябрьская, Текстильщиков, два участка ул. Луначарского, Кувшиновская (подход к Кувшиновскому мосту), ул. Карла Маркса, большой участок Пошехонского шоссе и ул. Строителей (подъезд к строящейся школе в мкр-не Прилуки). В 2024–2025 годах будет проведен капремонт пешеходного путепровода на ул. Текстильщиков. Благодаря областной поддержке он будет полностью обновлен, станет удобным и безопасным.

Также 100 млн рублей выделяется на ремонт тротуаров, почти 30 млн рублей – на новые участки уличного освещения, 95 млн рублей – на ремонт дополнительных дворов. Кроме того, в 2024 году начнется программа строительства детских площадок. Сумма в 40 млн рублей, выделенная из областного бюджета, будет практически удвоена за счет бюджета города. Всего будет сделано 14 детских площадок, в том числе в таких точках притяжения семей как площадь Федулова, площадь Чайковского, Ковыринский парк и так далее.

Среди объектов сферы культуры капитальный ремонт ждет Городской Дворец культуры на ул. Ленина, 15. Там работают 136 клубных объединений для детей, молодежи, ветеранов, занимаются более 2000 человек, ежегодно проходит до 750 мероприятий. В сфере спорта за 2024–2025 гг. будет построен футбольный манеж на ул. Ильюшина. Это расширит возможности для проведения соревнований, тренировок футболистов, обеспечит их полноценной площадкой в холодное время года. Кроме того, будут сделаны новые ФОКОТы и продолжен ремонт стадиона «Динамо», где обновят беговые дорожки и освещение.



«Огромное спасибо врио Губернатора Георгию Филимонову и Правительству Вологодской области за возможность развивать такими темпами областную столицу. В программу приоритетного развития города Вологды вошли самые злободневные, самые серьезные вопросы. Все направления мы предлагали в комплексе. Строим школу в Прилуках на ул. Строителей – сразу делаем и дорогу. Ремонтируем двор – делаем рядом и тротуары. Огромное спасибо за поддержку по таким объектам, как капитальный ремонт школ, как площадь Революции и набережная реки Вологды. Наша мечта начинает осуществляться, и Вологда к своему 880-летию будет выглядеть красивой, удобной, уютной столицей нашего региона. Работы очень много, приступаем к подготовке проектно-сметной документации, а затем подбору подрядчиков», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Вологде будут продолжены и все уже запланированные проекты и программы: строительство Некрасовского моста, школы в Прилуках, рекультивация полигона на ул. Мудрова, открытие новых школьных кванториумов, модернизация пищеблоков и многое другое. В целом в 2024 году сумма поддержки из федерального и областного бюджетов составит порядка 16 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем в текущем году.