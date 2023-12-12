Один череповчанин заменит другого в сборной России

[ Спорт ]

Егор Степанов заменит Данила Аймурзина на Кубке Первого канала. Турнир пройдет 14 - 17 декабря в Санкт-Петербурге. Состав участников: сборные «Россия 25», «Звёзды и ВХЛ», сборная Белоруссии и сборная Казахстана.

Никита Коростелёв и Тимофей Давыдов вызваны в сборную «Россия 25». Данил Аймурзин и Михаил Ильин попали в состав команды «Звёзды и ВХЛ», но, к сожалению, по состоянию здоровья не смогут принять участие в турнире. Вместо ребят в состав включили нападающего «Северстали» Егора Степанова.

В состав национальной сборной Белоруссии попали Константин Шостак, Александр Скоренов и Павел Денисов, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.
 

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