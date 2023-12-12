Музей Семенково победил в грантовом конкурсе фонда "Доброта Севера"

Благотворительный фонд «Доброта Севера» назвал победителей XIV грантового конкурса проектов программы «Музеи Русского Севера». В список вошел Музей Семенково с проектом «Драматическая история» (автор – Дмитрий Мухин). Он получил поддержку в специальной номинации от партнера конкурса – компании «ТТ-Трэвел» (бренд «FUN&SUN»).

Конкурс проводится при поддержке компании «Северсталь», Президентского фонда культурных инициатив и компании «Свеза». В этом году был заявлен 31 проект из 12 регионов Русского Севера. 13 программ вошли в шорт-лист, после чего были отправлены на доработку совместно с экспертами. Итоговый проект презентовали на онлайн-защите.

Победители конкурса получат не только грант, но и экспертную поддержку, возможность участия в стажировках и стратегических сессиях.

Реализация проектов начнется 1 марта 2024 года.