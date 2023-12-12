В Вологде подвели итоги городского педагогического марафона «Звонок для учителя»

Первый городской марафон для педагогов и наставников «Звонок для учителя» проходил в Вологде два месяца. Более 400 участников из школ города боролись за победу. Итоги проекта подвели на площадке новой школы № 41.

«Первый городской марафон для педагогов и наставников «Звонок для учителя» прошел в Год педагога и наставника, в Год молодежи. Это очень символично. В едином проекте участвуют учителя школ, вузов и техникумов, знакомятся друг с другом, общаются, делятся опытом. За два месяца они прошли 9 командных этапов: от квестов по городу до обучающего форума с федеральными экспертами и педагогического стендапа. Учителя раскрылись по-новому – это очень творческие инициативные люди. Многим командам также помогали ученики. Проект очень объединяющий, формирующий большую городскую команду», – рассказала начальник Управления по молодежной политике Администрации Вологды Яна Филиппова.

В финале конкурса все педагоги получили благодарственные письма. Также начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева вручила победителям дипломы и памятные подарки.

«Подобный проект был у воспитателей детский садов, а для преподавателей проводим конкурс впервые. В вас столько энергии, столько таланта, столько задора и оптимизма. Хочу выразить вам огромную благодарность», – обратилась к участникам Ирина Гуляева.

Победителями марафона «Звонок для учителя» среди студенческих команд стала команда Северо-Западного института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Серебро и бронзу взяли соответственно Вологодский колледж технологии и дизайна и Вологодский кооперативный колледж». Среди школьных команд лучшей стала команда школы № 21, также в тройку лидеров вошли школа № 5 и школа № 33.

«Это достаточно знаковое мероприятие для города, посвященное Дню педагога и наставника. Я не ожидала, что мы займем второе место. У нас были очень сильные соперники. Я рада за нашу команду, за наш студенческий совет. Благодарю наших талантливых педагогов, наших активных студентов, которые поддерживают все наши начинания», – поделилась советник директора по воспитанию Вологодского колледжа технологии и дизайна Яна Гузь.

Всего участникам марафона «Звонок для учителя» стали представители 47 коллективов школ, вузов и ссузов Вологды. За время проведения проекта его публикации в социальных сетях посмотрели более 200 тысяч раз.

Напомним, торжественная церемония посвящения молодых специалистов в педагоги также прошла в новой школе № 41.

Добавим, в Вологде действуют различные меры поддержки для учителей, принятых в этом году. Среди них – целый ряд возможностей именно для молодых педагогов. Это ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей (в течение двух лет), компенсация за аренду жилья – до 12 тыс. рублей в месяц. Еще одна выплата в 70 тыс. рублей – предназначена для всех новых работников. Это своего рода подъемные.