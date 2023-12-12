Череповецкие ветеринары спасли редкого африканского ежика

К Череповецким ветеринарам в руки попал редкий пациент - африканский ежик. Вокруг задней лапки зверька обмоталась нитка, конечность начала отекать. Жизнь ежа была под угрозой.

"Айболиты нитку убрали, назначили спасательную терапию. Теперь с африканскому другу ничего не угрожает.Африканские карликовые ежи редкое домашнее животное.Они очень общительны, быстро привыкают и привязываются к людям. Достаточно неприхотливы в содержании. А главной особенность этих зверьков - мягкие иголочки!" - рассказали в управлении ветеринарии и по Вологодской области.