В Череповце ребенок попробовал памятник на вкус и "капитально" прилип

В Череповце любопытный прилип к памятнику, решив попробовать его на вкус. Пришлось вызывать спасателей. Рассказали прохожие, которые также помогали мальчику выбраться из западни.

"Сколько раз твердили родители детям - язык прилипает в мороз к металлическим предметам, но нет… Темно, людей в окру’ге нет, неожиданно от памятника, мемориала Череповецким металлургам в свекре Металлургов призыв о помощи… Мальчик прилип языком к памятнику. Мороз, темно, телефон у ребёнка сел. Слава Богу - друг остался с ним, попросил о помощи у прохожих. Вызываем скорую, спасателей, замерзшего насквозь ребёнка спасают! Службы приехали очень быстро! Очень аккуратно оказали помощь! Накрывали своими куртками, несли до машины скорой помощи на руках. Огромная благодарность персоналу скорой помощи и спасателям!" - пишут очевидцы события.

Стоит напомнить, что нельзя языком касаться металла в холодное время года.