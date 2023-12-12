Устюжанин убил сожительницу и сам вызвал скорую помощь

[ Происшествия ]

39-летний житель Великого Устюга обвиняется в убийстве сожительницы и краже с незаконным проникновением в жилище, сообщает управление Следственного комитета по Вологодской области.

По версии следствия, вечером 14 сентября текущего года мужчина и его 37-летняя сожительница выпивали в доме на пер. Лесников в Великом Устюге. Между ними произошел конфликт, и устюжанин нанес женщине несколько ударов. Злоумышленник вызвал скорую помощь, однако было уже поздно: потерпевшая скончалась на месте от смертельной травмы головы. Устюжанина задержали и заключили под стражу.

Также в ходе расследования сотрудники выявили причастность обвиняемого к еще одному преступлению. В августе 2023 года мужчина проник в квартиру местной жительницы через незапертую дверь и украл различное имущество.

На данный момент расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.

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Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области
 

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