День VOICES пройдет в Вологде 24 декабря

24 декабря в кинотеатре Ленком в Вологде состоится день VOICES. В программе запланированы показ фильмов и новогодний маркет.

VOICES – один из главных российских региональных фестивалей, который проводится на Вологодчине с 2010 года. На экранах кинотеатров показывают российское и зарубежное кино. В конкурсной программе участвуют первые и вторые работы кинорежиссеров, которые соседствуют с картинами признанных мэтров кинематографа. В 2023 году VOICES вошел в список значимых кинофестивалей России и был поддержан Министерством культуры.

«Мы с радостью завершаем этот год Днем VOICES. Он будет особенным, предновогодним. Покажем один из самых великих фильмов Ингмара Бергмана «Фанни и Александр» и атмосферную историю самобытного режиссера Чарльза Покела «Рождество, опять». Привезем книги о кино и проведем праздничный маркет, где можно будет купить чудесные вологодские подарки. Благодарим всех зрителей, партнеров и спонсоров за поддержку VOICES и с радостью сообщаем, что начинаем подготовку к 11-му фестивалю, который пройдет в июле 2024 года. А пока ждем всех на Дне VOICES. Давайте вместе смотреть кино, выбирать подарки и загадывать желания», - отметил директор фестиваля Максим Горбов.

Расписание:

13:00 – показ фильма «Фанни и Александр» (реж. Ингмар Бергман) 16+. Фильм демонстрируется на шведском языке с русскими субтитрами.

16:30 – новогодний маркет 6+. В продаже будут книги о кино, мерч фестиваля, новогодние мелочи и подарки, созданные талантливыми вологжанами.

17:30 – показ фильма «Рождество, опять» (реж. Чарльз Покел) 16+. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.