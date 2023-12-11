В Вологодской области стартовал сбор предложений о кандидатурах в общественные уполномоченные губернатора/

Предложения о кандидатурах в общественные уполномоченные губернатора области в муниципальных районах, городских округах, муниципальных округах области будут собирать в течение 14 дней.

«Наша цель - укрепить связь между жителями и органами власти для оперативного решения проблем», – сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он добавил, что кандидатуры для назначения общественных уполномоченных могут предложить органы исполнительной государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных образований, органы территориального общественного самоуправления, а также трудовые коллективы организаций, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

Подробно ознакомиться с Постановлением об общественных уполномоченных можно по ссылке.