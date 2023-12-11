В Вологде выпало более 5 мм осадков

Коммунальщики Вологды борются с последствиями начавшегося снегопада. За ночь с улиц города вывезли 3360 кубометров снега.

«По информации Вологодского гидрометцентра с начала снегопада выпало более 5 мм осадков. Работа по очистке улиц от снега ведется во всех районах города. В первую очередь расчищаем магистральные улицы, мосты и путепроводы. Сегодня подрядчик выводит на расчистку 124 единицы техники, 70 из них работали ночью, 54 вышли в дневную смену. 121 дворник наводит порядок на перекрестках и остановках. Парковки на территории торговых центров чистить от снега обязаны собственники помещений, а дворы – УК и ТСЖ. Держим ситуацию на контроле», – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, при необходимости будут выставляться временные знаки, запрещающие парковку транспортных средств в определенные дни и промежуток времени. А постоянные знаки «Стоянка запрещена» с обозначением дня недели и времени расположены по следующим адресам, и будут приводиться в порядок по следующему графику:

1. ул. Добролюбова – от ул. Горького до ул. Гоголя (вторник, 09:00-11:00);

2. ул. Ильюшина – от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2 (воскресенье, четная сторона, 09:00-12:00, нечетная сторона, 13:00-16:00);

3. ул. Кирова – от ул. Челюскинцев до ул. Мальцева (воскресенье, 10:00-12:00);

4. ул. Псковская – от ул. Ленинградской до ул. Возрождения (пятница, четная сторона, 09:00-12:00, нечетная сторона, 13:00-16:00);

5. Пречистенская набережная – от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской (выходные дни, праздничные дни);

6. ул. Пугачева – от ул. Горького до набережной VI Армии (четверг, 09:00-11:00);

7. ул. Фрязиновская – от ул. Горького до ул. Дальней (вторник, четверг, четная сторона, 12:00-14:00, нечетная сторона, 14:00-16:00);

8. ул. Ярославская – от Пошехонского шоссе до ул. Ярославской, 44 (среда, четная сторона, 09:00-12:00);

9. ул. Яшина – от Герцена до ул. Чехова (понедельник, четная сторона, 13:00-16:00, нечетная сторона, 09:00-12:00);

10. ул. Первомайская – от ул. Герцена до ул. Чехова (вторник, нечетная сторона, 09:00-13:00);

11. ул. Благовещенская – от ул. Мохова до ул. Воровского (вторник, с обеих сторон, 09:00-13:00);

12. ул. Дзержинского – от ул. Беляева до ул. Московской (среда, с обеих сторон, 09:00-13:00).

Свои обращения по некачественной уборке можно направить в городской call-центр по номеру телефона: 8-800-302-16-17.

