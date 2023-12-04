Вологде и Череповцу выделено по 4,4 млрд рублей на благоустройство и ремонт школ

[ Общество ]

Вологде и Череповцу выделено дополнительное финансирование по 4,4 миллиарда рублей на 2024 и 2025 годы. Об этом на оперативном совещании заявил фрио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. 

С учетом муниципального софинансирования Вологда получит 4,9 млрд. руб., Череповец - 4,7 млрд. руб. 

Средства в Вологде выделены на ремонт девяти школ (№ 6, 7, 8, 13, 15, 17, 33, Центра образования № 23 «Созвучие», Лицея № 32),  четырех детских садов (№ 26, 38, 63, 108), строительство футбольного манежа на ул. Ильюшина.

Еще отремонтируют стадион  «Динамо» и построят четыре новых ФОКОТа. Также  запланирован ремонт Городского дворца культуры на ул. Ленина, благоустройство 15 дворовых территорий.

Кроме того, приведут в порядок общественные пространства: парк Ветеранов, парк ЕвкОвка, бульвар по проспекту Победы, бульвар по ул. Ильюшина, сквер у Картинной галереи. Начнут и разработку проектно-сметной документации по благоустройству набережной р. Вологды и пл. Революции.

В Вологде на выделенные средства отремонтируют  10 улиц, в том числе  Пошехонское шоссе, ул. К. Маркса, ул. Текстильщиков, ул. Октябрьской и другие.

«Подчеркиваю: все это новые объекты, которые не были предусмотрены в бюджете. Кроме того увеличим финансирование ранее запланированных на 2024 год объектов. Среди них площадь Бабушкина в Вологде», - добавил Филимонов.

В Череповце завершат масштабную реконструкцию центральной набережной города, проект которой начат в 2008 году, благоустроят участок от ул. Горького до Октябрьского моста.

В Зашекснинском районе Череповца построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построят 5 ФОКОТов. Кроме того,  выделят 270 миллионов рублей на ремонт школ и садов. Запланировано благоустройство  дополнительных дворовых территорий, ремонт  городских парковок.

Добавятся и дорожные объекты. Это ремонт Северного шоссе, нескольких перекрестков,  межквартальных проездов, пешеходных тротуаров.

«Как и в Вологде закупим технику для содержания дорог. По трем школам (№ 25, 30, 40) на капитальный ремонт будет увеличено финансирование»,  - заключил Георгий Филимонов.

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