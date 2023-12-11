В Череповце сорваны сроки сдачи магистрального теплопровода

В Череповце подрядчик сорвал сроки сдачи магистрального теплопровода. Об этом написал у себя в ТГ исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Магистральный теплопровод в Зашекснинском районе Череповца должны были сдать 10 декабря. Сроки продлены до 20 декабря.

Подрядчики грешат на погоду. Сильные морозы затягивают проведение работ.

17 ноября Георгий Филимонов уже проверял ход строительства трубопровода теплосети в Зашекснинском районе Череповца. До завершения работ по строительной части тогда оставалось 10%, по трубопроводам – 20% по теплоизоляции – 40%.

Магистральный трубопровод будет обеспечивать теплом жителей района «Южный», возведение которого на левом берегу Шексны стало возможным после запуска Архангельского моста.