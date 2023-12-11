На Вологодчине выбрали лучшие дома культуры и библиотеки

В Вологодской области определены лучшие культурные учреждения. В рамках проекта «Культура малой родины» провели конкурс, который длился с июня по октябрь.

В состязании участвовали 111 организаций из 19 муниципалитетов области, в числе которых 44 домов культуры и 67 библиотек. Победители выбирались в пяти номинациях.

Лучшим дворцом культуры города Череповца стал «Дворец культуры «Строитель» имени Д. Н. Мамлеева». Лучшей библиотекой Череповца выбрана Библиотека №3 имени В. М. Хлебова. В номинации «Лучший Дом культуры среди районных центров» победил «Культурно-досуговый центр» Грязовецкого округа, а среди сельских территорий первое место занял «Вохтожский поселковый Дом культуры». Также первое место заняла «Централизованная библиотечная система» Череповецкого района в номинации «Лучшая библиотека среди районных центров».