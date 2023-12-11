В Соколе арестован пенсионер по подозрению в изнасиловании своей маленькой племянницы

[ Происшествия ]

В Соколе взят под стражу 66-летний пенсионер, которого подозревают в изнасиловании своей несовершеннолетней племянницы.

"Органами предварительного следствия мужчина подозревается в совершении в период с 2016 года по январь 2018 года на территории г.Сокол иных действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния в отношении племянницы своей бывшей супруги, достоверно зная, что потерпевшая не достигла двенадцатилетнего возраста. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Суд принял во внимание сведения о личности подозреваемого и характере выдвинутого против него подозрения, а также все данные представленные суду в ходе судебного разбирательства. С учетом обстоятельств дела, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу по 03 февраля 2024 года.

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