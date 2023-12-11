В Тотемском округе появятся два новых музея

[ Культура ]

В 2024 году в Тотемском округе создадут два новых музея: в селе Никольском - "Сельский клуб. 1960-е", а в деревне Великий Двор - "Постоялый двор". 

В Никольском полностью отремонтировали здание сельского клуба и установили сцену. В процессе находится монтаж экспозиций. Из бывшего тотемского кинотеатра "Октябрь" сюда привезли киноустановку, книги, мебель, плакаты и музыкальные инструменты.  

Музей "Постоялый двор" разместится в отреставрированном доме Селивановых. В создании экспозиции участвуют местные жители. Также планируется выпустить краеведческий альманах "Печеньга".

Открытие музеев запланировано на 27 июля в рамках всероссийского форума «Провинция. Можем вместе» и творческого праздника «Рубцовский костер на Толшме».

Теги:
музеи открытие Тотемский район
Фото: Тотемское музейное объединение
 

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