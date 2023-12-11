В Вологде ищут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором

[ Общество ]

В Вологде ищут доноров I, II, III и IV групп с отрицательным резус-фактором. Донором может стать каждый человек, достигший 18 лет и весящий более 50 кг.

Чтобы сдать кровь необходимо записаться удобным способом:
-на сайте vospk.ru в разделе записи на процедуру кроводачи;
- на портале «ГОСУСЛУГИ»;
- по телефонам: 75-05-42 или 56-23-22 с 11:00 до 15:00 ежедневно, в рабочие дни с понедельника по пятницу, на 3 последующих дня с учетом групповой принадлежности.

Донорам выплачивается 600 рублей из федерального бюджета и 500 рублей из городского бюджета за вторую и последующие сдачи крови.

 

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