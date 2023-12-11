В Шекснинском районе девушка погибла в ДТП с фурой

[ Происшествия ]

10 декабря в 18:45 на 69 км трассы А-114 на участке Шексна-Чебсара произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, 24-летний череповчанин за рулем автомобиля «Тойота» после завершения обгона не справился с управлением. Машину занесло, и она оказалась на встречной полосе. «Тойота» столкнулась с фурой «Рено» с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Смоленской области.

В результате аварии, водитель «Тойоты» доставлен в Шекснинскую ЦРБ, а его пассажир – 22-летняя девушка – скончалась на месте от полученных травм.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Фото: УМВД по Вологодской области
 

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