На Вологодчине сняли фильм о народных промыслах Кадниковского уезда

[ Культура ]

Сокольский краеведческий музей совместно с некоммерческой организацией «Центр имени М.В. Копьева» реализовали проект «Кадниковский уезд. История. Культура. Современность». Его цель – популяризация и сохранение народных ремесел. В рамках проекта создали 15-минутный фильм «Народные промыслы Кадниковского уезда».

Он расскажет о ремеслах, которыми занимались крестьяне Русского Севера. В видеопроекте показывают, как создаются предметы народного быта и как они впоследствии используются. Зрители увидят процессы плетения поясов, изготовления берестяных изделий, детали кузнечного дела.

Съемки проходили в зале народной культуры Сокольского краеведческого музея, на Петровской ярмарке в Кадникове и на фестивале «Город ремесел» в Вологде в прошлом году. В фильме присутствуют педагоги и мастера народных промыслов из Вологодского Центра ремесел – Андрей Копышев, Надежда Плаксина, а также преподаватель студии кружевоплетения Музея кружева Анна Копышева.

Впервые фильм показали 7 декабря в Кадниковской городской библиотеке им. Н.А. Иваницкого. В Сокольском краеведческом музее его покажут 13 декабря. Все желающие смогут посмотреть его до конца декабря.

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Фото: cultinfo
 

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