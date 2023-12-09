Екатерина Беляева завоевала бронзовую медаль Всероссийских соревнований по плаванию

[ Спорт ]

Екатерина Беляева завоевала бронзовую медаль Всероссийских соревнований по плаванию «Юность России», которые прошли в Краснодаре 6-8 декабря.

На дистанции 200 метров вольным стилем, среди девушек 11-12 лет, вологжанка показала результат 2:08,76, выполнив норматив Кандидата в мастера спорта.

Также вологжане завоевали 5 медалей на открытом первенстве Ярославской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вологодскую область представляли Дария Макаева и Даниил Данилов.

Даша стала победителем на дистанции 100 метров на спине и серебряным призёром на 50 метрах, вольный стиль. Наставник спортсменки Андрей Потапов. Даниил стал победителем на 3 дистанциях: 100 метров на спине, 100 и 50 метров брассом. Тренирует спортсмена Мария Захарченко, сообщает Департамент физической культуры и спорта ВО.

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