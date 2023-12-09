Из-за ошибочных действий Россетей в Вологодском районе половина деревни осталась без света

[ Общество ]

9 декабря в результате перегрузки на электролинии на нескольких улицах в д. Родионцево произошло отключение электроэнергии. Сообщает глава Вологодского округа Сергей Жестянников. 

"Перегрузка произошла по причине несоответствия выданных сетевой организацией технических присоединений и ресурсной мощности трансформаторных подстанций. В понедельник проведем встречу с руководством Россетей для решения проблемы с обеспечением бесперебойного электроснабжения.Ситуацию держу на личном контроле. Переговорил с руководителем МРСК для оперативного решения и контроля сложившейся ситуации", - сообщил глава. 

Сейчас на месте дежурит ремонтная бригада. При таких низких температурах важно не допустить размораживания систем в домах жителей.

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