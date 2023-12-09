Российский Дед Мороз отправится в путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья

В этом году новогодний тур Деда Мороза за рубеж пройдет с 9 по 23 декабря



Путешествие организовано Правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Поддержали проект Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств.

«Это подарок от Вологодской области нашим соотечественникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. В канун новогодних праздников им особенно необходима поддержка нашей страны. Это отличная возможность окунуться в сказку и проникнуться русскими традициями», - рассказал врио Губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он уточнил, что великоустюгский Дед Мороз побывает в Италии, Франции, Армении и Республике Беларусь. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах Российской Федерации и Русских домах. Также зимний сказочник посетит больницы и реабилитационные центры.



В прошлом году с российским волшебником встретились 10 тысяч человек из Италии, Сербии, Республики Беларусь, Казахстана и Армении.