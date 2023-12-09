В Вологде пройдет новогодняя ярмарка в праздничные выходные

С 28 декабря 2023 года по 7 января 2024 года в Вологде на Кремлевской площади пройдет новогодняя ярмарка «Сделано на Вологодчине».

В ней могут принять участие все, кто производит свои товары в Вологодской области, – предприниматели, самозанятые граждане, мастера, ремесленники. Сообщают в администрации города Вологды.

С 28 по 31 декабря 2023 года ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00. Прием заявок на участие пройдет до 22 декабря включительно. Желающим необходимо заполнить форму по ссылке.

А с 1 по 7 января 2024 года ярмарочная торговля развернется на Кремлевской площади с 12:00 до 20:00. Заявки на участие принимаются до 26 декабря включительно. Заполнить форму на участие можно по ссылке.

Все интересующие вопросы по участию в ярмарке можно задать представителям Центра содействия развитию предпринимательства и туризма по номеру телефона: 72-87-33.

Напомним, что последние крупные ярмарки проходили осенью и носили название «Дары осени». В общей сложности предприниматели продали товар на сумму в размере 4,2 млн рублей.