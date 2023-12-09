Сразу в двух исправительных колониях Вологодской области осужденные женщины вышли замуж

[ Общество ]

Выездные церемонии бракосочетания провели сотрудники ЗАГСа в женских колониях № 1 и 2 в Вологодской области.

"Работники местного отделения ЗАГСа за последний год стали очень частыми посетителями в исправительных учреждениях региона, что, несомненно, является своеобразным вкладом в будущую ресоциализацию осужденных. Две женщины со своими избранниками решили узаконить свои отношения и создать семьи. Церемонии прошли не совсем в привычном формате – белое платье и гости отсутствовали, но от этого они не стали менее волнительными. Молодожёны расписались в книге регистрации актов гражданского состояния и одели друг другу полагающиеся в таком случае кольца", - рассказали УФСИН России по Вологодской области. 

От работников ЗАГСа и присутствующих на регистрации сотрудников колоний брачующиеся услышали напутствия и пожелания счастливой семейной жизни и скорейшего освобождения из мест лишения свободы. По словам сотрудников исправительных учреждений к заключение брака в местах лишения свободы, говорит о серьезных намерениях женщин задуматься о будущем и изменить свою жизнь к лучшему

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