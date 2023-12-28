Убийца Вологодского полицейского просит заменить ему меру пресечения на домашний арест

В Рязанской области идет рассмотрение по делу об убийстве Вологодского полицейского. Подозреваемому продлили срок задержания.

Однако адвокаты мужчины просят избрать ему альтернативную меру заключения - домашний арест либо запрет определенным действиям. Об этом сообщает РЗН.инфо.

Ранее NewsVo писал, что вологжанин открыл стрельбу на Рязанской трассе, погиб вологодский полицейский.

По делу об убийстве проходит Александр Глебов, личную жизнь которого несколько лет назад обсуждала вся страна.В 2018 году он со своей бывшей женой появились на программе "Мужское/женское". Бывшая жена обвинила Глебова в абьюзе, он ее в неадекватном поведении. В итоге опека забрала детей у бывших супругов. Сейчас у Глебова новая супруга. Ее в суд просит вызвать адвокат, чтобы выбить домашний арест.

Женщина готова материально содержать обвиняемого, пока он будет находиться под домашним арестом. Прокуратура возразила.

Представитель ведомства предоставила справки, что на учете в психдиспансере Глебов не состоит, заболеваний никаких не имеет. Глебов совершил два тяжких преступления, по которым ему грозит пожизненное заключение. По мнению прокурора, Глебов может скрыться от суда, так как он уже пытался это сделать в день совершения преступления. Прокурор требует заключить мужчину под стражу на два месяца до 5 февраля.

"Сам Глебов на протяжении заседания причитал: «Господи, что ж я натворил?» А также он объявил, что раскаивается в содеянном", - пишет РЗН.инфо.

Судья перенес заседание до понедельника, 11 декабря.