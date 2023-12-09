В Великом Устюге в пожаре погиб инвалид-колясочник и его сын

[ Происшествия ]

Инвалид-колясочник и его сын погибли при пожаре в Великом Устюге. Пожар произошел 8 декабря в 13 часов в микрорайоне Гора по адресу 2-ая Пролетарская, д.21 загорелся деревянный дом. Огонь загорелся на чердаке и быстро охватил всё здание.

В одной квартире находились 74-летний инвалид-колясочник и его 46-летний сын. Они не смогли выбраться и погибли. Во второй квартире, которая принадлежит молодой семье, на момент пожара никого не было. Но семья лишилась всего имущества. Сейчас им требуется помощь

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