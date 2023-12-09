В Лосте откроется Семейный экологический центр

[ Общество ]

В Лосте откроется Семейный экологический центр. Домом для общественных организаций «Мама может» и «ЭкоЛогика» станет здание по адресу: Центральная, 12. Раньше здесь размещалась школа искусств.

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил, что здесь будут проходить бесплатные мероприятия для семейного развития, акции и мастер-классы, в которых могут участвовать и взрослые, и дети.

"Раньше здесь располагался филиал школы искусств, но почти все ученики завершили обручение, а новых заявлений не поступило. В то же время состояние помещений ухудшалось, требовался ремонт. Мы пошли по тому же пути, что и в случае с кинотеатром «Салют»: дали ему новую жизнь.Благодаря усилиям волонтеров здание уже начинает преображаться. Откроем Семейный центр в апреле", - написал мэр. 

Волонтерский форум «Доброслёт» в формате благоустройства, пройдет здесь уже 14 декабря. Присоединиться смогут все желающие старше 14 лет.

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