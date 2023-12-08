В вологодских пабликах появились фейки о кастинге в «Слово пацана»

[ Культура ]

Вологодские паблики распространяют фейки о проведении кастинга во второй сезон нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». В постах пишут, что в Вологде в декабре и январе будут проходить съемки, актеры требуются для массовых сцен. Подобные публикации появляются и в других городах, например, в Мурманске, Астрахани, Ростове, Твери. Ранее съемки проходили в Москве и Ярославле. На днях в последнем пересняли финальную серию первого сезона.

Создатели сериала опровергли информацию о кастингах и заявили, что это мошенники:

«Правда ли, что съемки второго сезона начнутся в январе, и он выйдет в 2024 году? Еще полностью не вышел первый сезон, о втором говорить пока рано. Съемки второго сезона точно не начнутся в январе. Правда ли, что прямо сейчас идет кастинг в массовку проекта в Саратове/Воронеже/Твери/любом другом городе России? Нет, неправда. Любые такие объявления о кастинге — фейк».

Несмотря на это, двум череповчанам все-таки удалось принять участие в съемках первого сезона сериала. Антон Дзадцоев появился в одной из массовых сцен, а актриса Александрина Муратова снялась в эпизодической роли.

Отметим, что сериал стал самым популярным в России за всю историю, в два раза побив рекорд «Игры кальмара» от стриминговой платформы Netflix.

Теги:
кастинг фейк сериалы
Фото: gorodche
 

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