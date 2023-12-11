Более 40% жителей Вологодской области не имеют доступа к качественной питьевой воде.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в целом по области составила 59,16 %, доля городского населения — 66,68 %.

При этом в 2020 году власти обещали, что к 2024-му году практически все городские жители Вологодской области смогут пить чистую воду. Однако с тех пор доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой выросла всего на 7,5%. В 2019 году она составляла 51,6 %.

На территории Вологодской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» реализуется региональная программа по повышению качества питьевого водоснабжения населения области на 2019–2024 годы. Со старта программы до 2022 года реализовано 18 мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения области, в этом году завершается исполнение ещё восьми мероприятий.