В Вологде отреставрировали «Дом Ситникова»

В Вологде завершились ремонтно-реставрационные работы в «Доме Ситникова» на Герцена, 36.

Дом был построен в 1968 году. В этом году он отмечает 155-летний юбилей. Особенностями строения являются богатый резной декор и расположение входа со стороны улицы. На данный момент там располагается филиал Вологодского музея-заповедника музей «Литература. Искусство. Век XX».

Реставрация началась в мае этого года. Из областного бюджета на эти цели выделили 9,5 миллионов рублей. Специалисты обновили фасад здания: теперь объект культурного наследия ярко-красного цвета с белыми наличниками. Также отремонтировали крышу, крыльцо со стороны улицы Ветошкина и систему теплоснабжения.

Работы коснулись и внутренних помещений. Стены и потолок покрасили, полы отремонтировали, а на первом этаже укрепили деревянные лаги, на которых держится пол.