В Вологде отреставрировали «Дом Ситникова»

[ Общество ]

В Вологде завершились ремонтно-реставрационные работы в «Доме Ситникова» на Герцена, 36.

Дом был построен в 1968 году. В этом году он отмечает 155-летний юбилей. Особенностями строения являются богатый резной декор и расположение входа со стороны улицы.  На данный момент там располагается филиал Вологодского музея-заповедника музей «Литература. Искусство. Век XX».

Реставрация началась в мае этого года. Из областного бюджета на эти цели выделили 9,5 миллионов рублей. Специалисты обновили фасад здания: теперь объект культурного наследия ярко-красного цвета с белыми наличниками. Также отремонтировали крышу, крыльцо со стороны улицы Ветошкина и систему теплоснабжения.

Работы коснулись и внутренних помещений. Стены и потолок покрасили, полы отремонтировали, а на первом этаже укрепили деревянные лаги, на которых держится пол.  

Теги:
реставрация музей «Литература. Искусство. Век XX» дом Ситникова
Фото: cultinfo
 

Последние новости

В Вологде отреставрировали «Дом Ситникова»
Выборы президента России в 2024 году будут проходить в течение трех дней
По делу о стрельбе в Брянской школе произвели первые задержания
В ходе СВО погиб уроженец Харовска
В Междуреченском районе в пожаре погиб пенсионер
Вологжане стали чаще нарушать скоростной режим на отремонтированной улице Беляева
Устюжанка ударила ножом своего мужчину, который заснул в грязной одежде
В Белозерском округе подрядчика оштрафовали за срыв поставки двух модульных ФАПов
Экс-губернатор Вологодской области показал, чем кормят сенаторов
Ксения Гнездилова из Сямжи получила Международную премию #МЫВМЕСТЕ