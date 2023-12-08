Кирилл Корепов отправится на "Матч звёзд Fonbet Кубка России по футболу"

[ Спорт ]

Кирилл Корепов отправится на "Матч звёзд Fonbet Кубка России по футболу", который пройдёт на LIVE Арене в Сколково 16 декабря.

футбол

Нападающий вологодского «Динамо» будет выступать за сборную Пути Регионов, куда вошли представители 14 клубов. Тренировать команду будут Дмитрий Кузнецов из 2DROTS, Андрей Каряка - главный тренер «Родина-Медиа» (обе из Медиалиги) и главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев.

В этом сезоне Кирилл Корепов в Кубке России провёл за вологодской «Динамо» 3 матча, но результативными действиями не отметился. В Чемпионата Второй лиги (Дивизион Б) забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи в 15-ти играх.
 

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