Кирилл Корепов отправится на "Матч звёзд Fonbet Кубка России по футболу", который пройдёт на LIVE Арене в Сколково 16 декабря.

Нападающий вологодского «Динамо» будет выступать за сборную Пути Регионов, куда вошли представители 14 клубов. Тренировать команду будут Дмитрий Кузнецов из 2DROTS, Андрей Каряка - главный тренер «Родина-Медиа» (обе из Медиалиги) и главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев.

В этом сезоне Кирилл Корепов в Кубке России провёл за вологодской «Динамо» 3 матча, но результативными действиями не отметился. В Чемпионата Второй лиги (Дивизион Б) забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи в 15-ти играх.

