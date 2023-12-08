С начала года в Вологодской области смертность почти в два раза превысила рождаемость

В январе-августе 2023 года количество умерших в Вологодской области оказалось в 1,7 раза больше числа родившихся. За 8 месяцев этого года умерло 10199 человек, родилось 5995 человек. Таковы данные, озвученные в социально-экономическом прогнозе развития региона на 2024-2026 год.

Негативный характер показателя рождаемости связан со значительным сокращением числа женщин фертильного возраста. По данным Вологдастата за последние 10 лет численность женщин в возрасте 15-49 лет уменьшилась в области на 29,6 тыс. человек,

а в возрасте максимального деторождения (20-39 лет) - на 41,8 тыс. человек.