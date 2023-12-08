В Междуреченском районе в пожаре погиб пенсионер

[ Происшествия ]

Вчера, 7 декабря, около девяти часов вечера произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном доме на улице Подлесной, 7 в поселке Туровец, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области. 

В одной квартире проживала 40-летняя женщина с четырехлетним мальчиком, им удалось самостоятельно эвакуироваться из здания.

Несмотря на то, что пожарная бригада приехала в течение нескольких минут, огонь распространился на 96 кв. метров. Его удалось устранить.

Позже во второй квартире обнаружили труп мужчины, предположительно 1951 года рождения, проживавшего там.

Причины пожара на данный момент устанавливаются.

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