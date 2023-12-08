Вологжане стали чаще нарушать скоростной режим на отремонтированной улице Беляева

Мобильная приемная администрации Вологды прошла в 6 микрорайоне. Встреча состоялась в ДК Льнокомбината. В ходе мобильной приемной мэр Вологды Сергей Воропанов и его заместители ответили на вопросы жителей ТОСов «Можайский», «Элма» и «Московский».

Перед встречей мэр Вологды обошел улицы микрорайона и оценил уборку снега на тротуарах и проезжей части. По итогам обхода было предложено проработать возможность обустройства проезда от детского сада № 20 «Одуванчик», усилить уборку снега у объектов, построенных в рамках программы «Народный бюджет ТОС». Также в работу передан вопрос по пешеходному переходу на улице Беляева вблизи Дома культуры. Дорога отремонтирована в этом году по программе «Безопасные качественные дороги», в результате водители начали превышать скорость, увеличилось количество ДТП.

В ходе самой мобильной приемной вологжане задавали вопросы по самым значимым темам: благоустройство тротуаров, улиц, скверов, работа общественного транспорта, уборка улиц, скопление мусора на контейнерных площадках, гарантийные проверки дворовых территорий и так далее. Жители микрорайона подняли вопрос по благоустройству парка у ДК Льнокомбината. В рамках проекта

«Народный бюджет ТОС» на детской площадке установили дополнительные малые архитектурные формы, турники. Теперь необходимо сделать ливневую канализацию.

«Обсуждали этот вопрос с Водоканалом, постепенно будем им заниматься. После этого можно будет думать над концепцией благоустройства парка. Обрезку деревьев сделаем в ближайшее время», – пояснил Сергей Воропанов.

Встреча длилась более полутора часов. Вопросы, на которые жители сразу не получили ответа, были взяты в проработку по поручению мэра.

«В зале ДК Льнокомбината собрались самые активные и неравнодушные вологжане. И это ценно. Именно благодаря такому диалогу мы развиваем наш город. Обсудили темы, которые волнуют всех жителей микрорайона: общественный транспорт, благоустройство парков и скверов, ремонт тротуаров и улиц, вопросы безопасности и контроля за порядком. На часть вопросов ответили сразу, так как прорабатываем их не только на уровне города, но и с врио губернатора Георгием Филимоновым и Правительством области. Следующий год вновь будет насыщенный по ремонтам в городе», – подвел итог мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Нравится формат мобильных приемных, у людей много вопросов, хорошо, что на все ответили. Радует, что наш микрорайон меняется. За парк у ДК Льнокомбината болеем всей душой, хотим, чтобы его благоустроили», – поделилась впечатлениями вологжанка Валентина Зязина.

Мобильные приемные – проект городских властей, в рамках которого жителей информируют об изменениях в областной столице и планах на будущее. Первая такая встреча прошла в 2017 году, затем, после перерыва в период пандемии, они возобновились в 2022 году. За 2022-2023 год прошло 7 встреч в разных районах города.

