Устюжанка ударила ножом своего мужчину, который заснул в грязной одежде

[ Происшествия ]

Жительница Великоустюгского округа ударила ножом своего сожителя, который уснул в грязной одежде на чистом постельном белье. 

Происшествие случилось 30 мая этого года. Недавно дело рассматривал суд. 

48-летняя жительница с. Усть-Алексеево Великоустюгского района. находясь у себя дома, в ходе ссоры нанесла лежащему на кровати сожителю один удар ножом в живот. Женщина признала вину, а в письменных показаниях пояснила, что ее мужчина в тот день где-то гулял, периодически приходил домой пьяный и устраивал скандалы. Вечером, наконец, вернулся, лег спать, но не разделся, уснул. Женщина в это время чистила картофель на кухне. Потом решила зайти в спальню, увидела, что ее мужчина спит в грязной одежде и стала его будить. Получила удар по голове и от обиды пырнула сожителя ножом для чистки картофеля, который был в руках.

Действия женщины квалифицированы по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчина простил свою любимую, но та все равно получила наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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