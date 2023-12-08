В Белозерском округе подрядчика оштрафовали за срыв поставки двух модульных ФАПов

[ Общество ]

В Белозерском округе подрядчика оштрафовали на 180 тысяч рублей за нарушение сроков поставки ФАПов. 

Прокуратура Белозерского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе и установила, что предприниматель в рамках госконтракта обязался поставить 2 фельдшерско-акушерских пункта на территорию двух населенных пунктов Белозерского округа. Стоимость контракта составила 7,2 млн рублей. Но ФАПы не были поставлены. 

"В связи с изложенным прокурором района в адрес исполнителя государственного контракта внесено представление. Однако в сроки, установленные законом, информация о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых к устранению нарушений закона мерах в прокуратуру района не поступила.  В связи с этим, прокуратурой района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом), по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре Вологодской области. 

За нарушение срока исполнения государственного контракта прокурором Белозерского района в отношении исполнителя также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Мировой суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 180 тыс. руб. 

Теги:
ФАПы поставки госзакупки
 

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