Экс-губернатор Вологодской области показал, чем кормят сенаторов

Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников показал, чем кормят сенаторов в столовой Совета Федерации. Он сделал обзор из местной столовой. Поел пюре и котлетку на камеру и сделал вывод, что сенаторы с голода не умрут.

ТГ-каналы обратили внимание на то, что Олег Кувшинников поел, не убрав тарелок подноса, а по мнению авторов этих каналов - это не соответствует правилам этикета. NewsVo нигде не нашел информации, что это моветон. В общепите такое допустимо. Ну а в ресторанах никто на подносе еду себе не приносит.

Судя по видео, в сенаторской столовой, кстати, все едят с подносов, а потом уносят сами за собой посуду.