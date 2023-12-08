Экс-губернатор Вологодской области показал, чем кормят сенаторов

[ Общество ]

Экс-губернатор Вологодской области Олег Кувшинников показал, чем кормят сенаторов в столовой Совета Федерации. Он сделал обзор из местной столовой. Поел пюре и котлетку на камеру и сделал вывод, что сенаторы с голода не умрут. 

ТГ-каналы обратили внимание на то, что Олег Кувшинников поел, не убрав тарелок подноса, а по мнению авторов этих каналов - это не соответствует правилам этикета. NewsVo нигде не нашел информации, что это моветон. В общепите такое допустимо. Ну а в ресторанах никто на подносе еду себе не приносит. 

Судя по видео, в сенаторской столовой, кстати, все едят с подносов, а потом уносят сами за собой посуду. 

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Олег Кувшинников еда Совет Федерации
 

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