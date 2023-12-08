Ксения Гнездилова из Сямжи получила Международную премию #МЫВМЕСТЕ

Ксения Гнездилова из села Сямжа Вологодской области получила Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Она одержала победу в номинации «Территория для жизни» в категории «Волонтеры». Девушка получит грант на реализацию своего проекта #Неветхие.

«Вологжане поддерживали Ксению и верили в ее победу. Сначала девушка одержала победу в народном голосовании, а теперь ее проект стал лучшим и по решению федеральных экспертов. Ксения занимает активную позицию, любит свой край и становится примером для подражания у молодежи. Поздравляю нашу землячку, мы гордимся!», - отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По словам Ксении, победа – это заслуга всей ее команды. Уже 4 года активисты меняют облик деревень и сел Вологодской области. Они разбирают ветхие постройки и обустраивают скверы, детские площадки.



В этом году международная премия #МЫВМЕСТЕ объединила волонтеров, общественников, предпринимателей из более чем 40 стран и 89 регионов России. В финал смогли пройти 128 участников из 48 субъектов РФ. Ежегодно авторы лучших проектов получают гранты на реализацию своих идей.