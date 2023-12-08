Вологодские предприниматели могут сообщить о фактах давления в центр "Мой бизнес"

[ Общество ]

Специалисты центра «Мой бизнес» будут принимать информацию от бизнеса о любых фактах давления со стороны органов власти и контрольно-надзорных органов.

Все обращения планируется отрабатывать с участием уполномоченного по правам предпринимателей области Светланы Куликовой. Каждая ситуация будет находиться на личном контроле Правительства региона, сообщают там. 

Информацию можно сообщить по телефону горячей линии (8172) 500-112, адрес электронной почты [email protected]. Также оставить обращение в очном режиме можно по адресу: Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15.

«По данным Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в этом году Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. За 2022 год подобных обращений не зарегистрировано, в этом году – также жалобы отсутствуют. Кроме того, в конце ноября Президент предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года, – подчеркнул председатель правительства Александр Мордвинов. – Для нас важно выстраивать партнерские отношения с бизнес-сообществом, создавая комфортный деловой климат».

В правительстве Вологодской области уточнили, что формирование всех необходимых условий для работы инвестора на территории области – часть Регионального инвестиционного стандарта, а также шаг к повышению позиций области в рейтинге инвестпривлекательности, который ежегодно публикует Агентство стратегических инициатив. По поручению врио главы региона существующие позиции Вологодчины должны быть значительно улучшены к 2025 году.

Теги:
бизнес предприниматели
 

Последние новости

Ксения Гнездилова из Сямжи получила Международную премию #МЫВМЕСТЕ
Вологодские предприниматели могут сообщить о фактах давления в центр "Мой бизнес"
В Вологде молодых педагогов посвятили в профессию
Хоккеисты череповецкой «Северстали» третий раз в сезоне уступили московскому «Динамо»
В Вологодской области запущена площадка по поиску работы для людей с инвалидностью
В Соколе пожилая женщина уже почти месяц живет без электричества
Пять правил, которые помогут вам сохранить безопасность в интернете
Депутаты Великоустюгского округа обеспечили главе стотысячную доплату к пенсии
В Череповце медсестра взыскала моральный вред с пациента, который ее избил
В Череповецком районе сгорел павильон с ритуальными товарами