Вологодские предприниматели могут сообщить о фактах давления в центр "Мой бизнес"

Специалисты центра «Мой бизнес» будут принимать информацию от бизнеса о любых фактах давления со стороны органов власти и контрольно-надзорных органов.

Все обращения планируется отрабатывать с участием уполномоченного по правам предпринимателей области Светланы Куликовой. Каждая ситуация будет находиться на личном контроле Правительства региона, сообщают там.

Информацию можно сообщить по телефону горячей линии (8172) 500-112, адрес электронной почты [email protected]. Также оставить обращение в очном режиме можно по адресу: Вологда, ул. Маршала Конева, д. 15.

«По данным Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в этом году Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. За 2022 год подобных обращений не зарегистрировано, в этом году – также жалобы отсутствуют. Кроме того, в конце ноября Президент предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса до конца 2024 года, – подчеркнул председатель правительства Александр Мордвинов. – Для нас важно выстраивать партнерские отношения с бизнес-сообществом, создавая комфортный деловой климат».

В правительстве Вологодской области уточнили, что формирование всех необходимых условий для работы инвестора на территории области – часть Регионального инвестиционного стандарта, а также шаг к повышению позиций области в рейтинге инвестпривлекательности, который ежегодно публикует Агентство стратегических инициатив. По поручению врио главы региона существующие позиции Вологодчины должны быть значительно улучшены к 2025 году.