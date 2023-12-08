В Вологде молодых педагогов посвятили в профессию

Торжественная церемония посвящения молодых специалистов в педагоги прошла в новой школе № 41, построенной в этом году на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Символичные косынки с логотипом Года педагога и наставника, а также памятные подарки выпускникам вузов и колледжей, пришедшим на работу в городские школы, вручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Всего в системе образования Вологды работают более 4,6 тысячи педагогов. В Год педагога и наставника ряды системы образования пополнили 145 молодых учителей и воспитателей. Это рекордное для города число молодых специалистов. Во многом этому способствуют меры поддержки, принятые в областной столице. Я благодарен каждому за то, что вы выбрали эту ответственную профессию. Перед вами стоит задача – не только научить ребенка, но и воспитать из него достойного гражданина своей страны, помочь раскрыться талантам ученика. Успехов вам, и добро пожаловать в большую школьную семью», – обратился к педагогам мэр Вологды Сергей Воропанов.

В списке мер поддержки для учителей, принятых в этом году в Вологде, предусмотрен целый ряд возможностей именно для молодых педагогов. Это ежемесячная выплата в размере 10 тыс. рублей (в течение двух лет), компенсация за аренду жилья – до 12 тыс. рублей в месяц. Еще одна выплата в 70 тыс. рублей – предназначена для всех новых работников. Это своего рода подъемные.

«Я работаю первый год в школе, и мне очень нравится. Считаю, что не ошиблась с выбором профессии, ведь каждый мой день отличается от предыдущего. С моими учениками мы очень часто находимся на одной волне, мне приятно работать с молодежью», – рассказала молодой педагог, учитель физической культуры школы № 8 Александра Королева.

«Школа и ученики держат в тонусе, здесь невозможно постареть душой. Также дети дарят возможность идти в ногу со временем. У нас, у учителей, есть уникальная возможность – учиться у молодого поколения новому, современному. Я очень благодарна детям за это», – отметила молодой педагог, учитель начальных классов школы № 21 Вера Касьянова.

Также на торжественной церемонии был отмечен и один из учеников. Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил благодарность первокласснику школы № 41 Сергею Верещако. Мальчик стал очевидцем пожара и вовремя позвал на помощь. Благодарственное письмо за воспитание сына вручили и отцу школьника.