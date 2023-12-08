Хоккеисты череповецкой «Северстали» третий раз в сезоне уступили московскому «Динамо». Вновь за пределами основного времени матча.

"Динамовцы" открыли счёт в середине второго периода. Кирилл Пилипенко у «Северстали» не осторожно переносил свою клюшку с одного бока на другой и попал по лицу игроку гостей. За что и был удалён на две минуты. Это большинство у москвичей удалось реализовать Бреннану Мечеллу.

Череповчане сравняли счёт в середине третьего периода. Руслан Абросимов забросил 9-ю шайбу в сезоне. Тимофей Давыдов отдал свою 16-ю передачу. 1:1, с таким счётом завершилось основное время матча и овертайм. В серии послематчевых буллитов удачливее были гости, победу москвичам принёс олимпийский чемпион Никита Гусев. Единственный из буллитёров, кто реализовал свою попытку. Итог матча 1:2.

«Мы играли с одним из лидеров нашей конференции. Очень хорошая команда, мастеровитая, укомплектованная. Много сил мы потратили накануне с «Ак Барсом». В этом году у нас с «Динамо М» получаются очень упорные матчи – овертайм, буллиты. Сегодня, увы, уступили. Всё равно ребята молодцы, что вытащили эту игру. Безусловно, нам сейчас эта пауза пойдёт на пользу, потому что у нас есть травмированные игроки», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Впереди команду ждёт почти двухнедельная пауза, связанная с Матчем Звезд и играми сборной России на "Кубке Первого канала". Но не всех. Никита Коростелёв отправится на "звёздный уик-энд", который пройдёт в Санкт-Петербурге уже в эти выходные. Данил Аймурзин, который также должен был отправиться на "матч звезд" пропустит его, в связи с травмой. А «Северсталь» проведёт свой следующий матч 19 декабря, в Ярославле, против «Локомотива».