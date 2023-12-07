В Вологодской области запущена площадка по поиску работы для людей с инвалидностью

В декабре 2023 года на интерактивном портале службы занятости населения Вологодской области заработала цифровая инклюзивная площадка «Работа без границ». Это единое информационное поле, которое объединяет людей с инвалидностью, работодателей и социально ориентированные некоммерческие организации.

«Создание инклюзивной площадки направлено на повышение востребованности граждан с инвалидностью на рынке труда, минимизацию сроков заполнения кадровой потребности работодателей, поддержку проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями», – комментирует заместитель губернатора области Александр Ершов.

Сервис позволяет инвалидам получить доступ к банку вакансий, найти своего работодателя, создать резюме, получить информацию о государственных услугах в сфере занятости населения и о доступных профессиях.

Работодатели посредством платформы могут подать вакансию, найти работника, получить информацию о мерах господдержки при трудоустройстве инвалидов, получить консультации по квотированию рабочих мест, задать интересующие вопросы.

Социально ориентированные некоммерческие организации, используя ресурс инклюзивной площадки, имеют возможность получить меры государственной поддержки и найти партнеров.

Также на платформе в коротких видеороликах «Труд доступен каждому» наглядно показаны примеры успешной практики трудоустройства граждан с инвалидностью, и размещена информация по реализуемым инклюзивным проектам.