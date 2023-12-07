В Соколе пожилая женщина уже почти месяц живет без электричества

В Соколе пожилая женщина уже месяц живет без электричества. Его отключили после пожара и про женщину, по всей видимости, забыли. О ситуации сообщили сокольчане в социальных сетях:

«11 ноября на улице Махреньга был пожар в одной из квартир. Дом отключён от электричества. Но и по сей день в этом доме проживает бабушка, вечером сидит со свечкой. Неужели у неё нет родни, неужели нет никому дела до пожилой женщины?».

Жители не остались равнодушными к беде женщины, а вот администрация Сокольского округа пока никак не отреагировала на историю. Позже выяснилось, что на проблему откликнулась местный депутат, взяв ситуацию на свой контроль.

Напомним, что пожар на улице Махреньга в Соколе случилась 11 ноября. В начале шестого часа поступил вызов в пожарную службу: загорелся один из домов. Спасатели быстро прибыли на место, но, к сожалению, не смогли спасти пенсионерку. Пять человек смогли покинуть дом самостоятельно.