Пять правил, которые помогут вам сохранить безопасность в интернете

О том, как обезопасить свои данные в сети интернет, как уберечь себя, родных и близких от киберпреступников, мы побеседовали с представителем группы компаний «Солар» Олегом Седовым.

Опасные следы и мрачные тени

Проблема безопасности в интернете год от года становится только острее. Специалисты, занимающиеся её решением, отмечают, что, несмотря на все усилия, которые они предпринимают для защиты жителей России от киберпреступности, многие люди до сих пор недооценивают степень нависшей над ними угрозы. Между тем, угроза эта крайне серьёзна, и её игнорирование может привести к непоправимым последствиям.

Каждый человек, попадая во всемирную сеть, неизбежно оставляет там цифровой след. Это самая разнообразная информация о вас: от сведений, которые вы предоставляете интернет-сообществу самостоятельно (например, оставляя посты в соцсетях, общаясь в чатах, заполняя какие-то формы и т.д.), до данных, которые собирают втайне от вас владельцы различных ресурсов (IP-адрес, история посещений сайтов, данные геолокации и т.п.).

Идя за вами по этому цифровому следу, узнать можно довольно многое. И здесь действует примерно тот же принцип, что и в американской юстиции: «Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас».

То есть, чем активнее и чаще вы оставляете следы в интернете, тем больше о вас известно киберпреступникам. И чем больше им известно, тем выше вероятность, что однажды эти знания будут применены вам во вред.

Однако и это ещё не всё. Электронную информацию о себе вы постоянно оставляете не только онлайн, но и оффлайн. Например, её в регулярном режиме собирают видеокамеры наружного наблюдения, когда вы ходите по улицам или ездите по дорогам. Она копится в ваших смартфонах, когда вы посещаете различные места в разных населённых пунктах. Её (случайно или специально) собирают люди, которые снимают вас на свои цифровые устройства. И так далее, и тому подобное

Эта разновидность данных о людях называется цифровой тенью, и с каждым годом цифровая тень каждого россиянина только увеличивается в размерах. Такой информацией тоже с радостью готовы воспользоваться преступники.

- В наше время сложно найти человека, у которого не было бы цифровых следов и тени, то есть такого индивида, о котором нет вообще никакой информации в электронном виде, — подчёркивает директор по развитию направления «Кибербезопасность населения» группы компаний «Солар» Олег Седов.

Пандемия ковида сделала нас тотально «цифровыми» – сейчас трудно представить компанию, которая не оказывает услуги онлайн, следовательно, информация о нас находится в самых разных базах данных. Кроме того, за нами активно следят приложения в наших же смартфонах, который, в свою очередь, сам фактически представляет собой GPS-устройство.

Великолепная пятёрка

Что делать, чтобы обезопасить себя от киберпреступников?

Совет № 1.

Если вы хотите, чтобы ваш роутер не попадал в мониторинг «Google», откажитесь от внесения его координат в глобальную базу данных. Добавьте _nomap в конец имени вашей сети. Например, mynetwork_nomap, и «Google» больше не станет отслеживать его.

В результате возможность отслеживать ваши координаты у злоумышленников будет серьёзно ограничена.

Совет № 2.

Регулярно чистите историю и кеш своих браузеров либо чаще пользуйтесь режимом «Инкогнито».

Предпочтительно использовать второй вариант. Дело в том, что следы, остающиеся на компьютере после посещения вами интернета, ликвидировать довольно легко – к примеру, в браузере «Chrome» можно нажать сочетание клавиш Ctrl-Shift-Del, и откроется окно «Очистить историю». Однако возможность восстановить эти данные всё равно остаётся – в частности, с помощью утилиты «HstEx», которую используют компьютерные криминалисты. Поэтому заниматься интернет-сёрфингом (и на своём, и тем более на чужом компьютере) в режиме «инкогнито» предпочтительнее.

Совет № 3.

Воспользуйтесь правом на забвение. Оно есть у каждого человека – достаточно лишь заполнить специальную форму в поисковике.

Так, чтобы реализовать данную возможность в «Google», вам следует перейти по ссылке , в «Яндекс» – по ссылке, а в «Mail.ru» – по ссылке.

- Пройдя по ссылке, напишите, что именно вы хотите удалить, откуда и почему. Чем больше аргументов вы приведёте, тем выше ваши шансы. Произойдёт это, конечно, не быстро, потому что не всё делают роботы, какую-то часть работы в данном случае осуществляют люди. Более того, сначала можно получить отказ, но в этом случае требуйте удаления данных снова», — рекомендует Олег Седов.

Совет № 4.

«Заметайте» свои цифровые следы самостоятельно: потратьте свои время, энергию и собственноручно или с помощью спецпрограмм удалите или откорректируйте информацию: домашние страницы, аккаунты, комментарии, фотографии, лайки и т.д., – которую вы ранее где-либо оставили которая может вам навредить.

- Кажется, что наши данные никому особо не нужны, но это только если не знать, как устроены криминальные преступные сообщества. Сейчас монетизируется всё, — уверяет представитель ГК «Солар».

Каждый из нас когда-то регистрировался на каком-либо сайте, так что заброшенные аккаунты есть у всех. Их можно найти. К примеру, если у вас есть электронная почта на Gmail, то найти все сайты, где вы регистрировались с этой почты, а затем удалить эти регистрации, можно с помощью сервиса deseat.me.

Совет № 5.

Осознанно управляйте своей цифровой активностью: перед тем, как оставить о себе какую-то цифровую информацию, каждый раз тщательно подумайте. Сами принимайте решение, какие сайты посещать и на каких регистрироваться, что и где публиковать, кому и о чём писать, выставлять ли на обозрение те или иные фотографии и т.д. То есть формируйте свой цифровой образ осознанно.