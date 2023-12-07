Депутаты Великоустюгского округа обеспечили главе стотысячную доплату к пенсии

Глава Великоустюгского округа при выходе на пенсию получит хорошие ежемесячные выплаты из бюджета. Об этом говорится в уставе округа.

Так в 33 части 13 Устава Великоустюгского муниципального округа говорится, что главе Великоустюгского муниципального округа в соответствии с законом области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» гарантируется доплата к пенсии за счет средств бюджета Великоустюгского муниципального округа в размере 55% от размера заработной платы на момент прекращения полномочий.

В прошлом году жители округа возмущались доходам главы. Так NewsVo писал, что жители Великоустюгского округа не раз уже обсуждали высокие доходы местного главы Александра Кузьмина. В 2020 году они составили более семи миллионов рублей, а 2021 году — более пяти миллионов рублей.

В 2022 году депутаты Великоустюгской Думы, которую возглавляет Александр Кузьмин, заложили на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования, то есть на Александра Кузьмина 7 миллионов 116 тысяч рублей. На 2024 года запланировано 5,5 млн рублей, но бюджет пока еще не принят.

В графе КВР стоит код "120", что по таблице соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемой в 2022 году Министерством финансов России обозначает расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.

Когда информация была обнародована местными активистами, глава района решил объяснить, что эти деньги он не получает. Александр Кузьмин записал видео, где рассказал жителям, что его зарплата составляет всего 240 тысяч рублей ежемесячно. По всей видимости, Александр Кузьмин посчитал свой чистый доход, уже после списания налогов.

В Уставе говорится, что Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии устанавливается решением Великоустюгской Думы с учетом положений закона области от 26 декабря 2007 года № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». В это законе, в частности, говорится, что "доплата к пенсии предоставляется в размере, определяемом уставом муниципального образования области". А "максимальный размер доплаты к пенсии лиц, замещавших должности глав муниципальных образований области, не должен превышать 55 процентов от размера заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения полномочий главы муниципального образования".

Однако, в Уставе округа нет пояснений с какой зарплаты Александру Кузьмину будет считаться доплата из бюджета - с той, которая выдается на руки, или с той которая начислена до выплаты налогов. Но в любом случае он будет получать ежемесячно при выходе на пенсию более 120 тысяч рублей.