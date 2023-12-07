В Череповце медсестра взыскала моральный вред с пациента, который ее избил

Суд взыскал с череповчанина 50 000 рублей за причинение травмы медицинскому работнику. Сообщает прокуратура города Череповца.

Медицинская сестра «Станции скорой медицинской помощи» подала иск о взыскании компенсации морального вреда за незаконные действия пациента.

"В судебном заседании установлено, что истица работает на «Станции скорой медицинской помощи» медицинской сестрой. В январе 2023 года ответчик нанес телесные повреждения истице в ходе оказания ему медицинской помощи. Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда", - рассказали в прокуратуре.