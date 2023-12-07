Череповчане вернулись с медалями со Всероссийских соревнований по гиревому спорту. "Кубок Губернатора Калужской области" прошел с 29 ноября по 3 декабря.

В турнире приняли участие 180 спортсменов из 27 регионов России.

Гиревики "Спортивной школы олимпийского резерва №3" Череповца завоевали 2 "золотых" и 1 "серебряную" медаль. Дмитрий Лебедев занял 1 место в дисциплине «длинный цикл» с результатом 105 подъемов с гирей 24 кг. И одержал победу в двоеборье с суммой 247, Алексей Коршунов занял второе место с суммой 162 – вес гирь обоих спортсменов 24 кг.

