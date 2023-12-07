Партия "Новые люди": жители востока Вологодской области должны быть обеспечены газом

Сторонники партии собрали несколько сотен подписей жителей востока Вологодской области за газификацию своих домов. Обращение передано руководству региона. Там уже поддержали инициативу.

«Мы знакомы с этой ситуацией. Это очень резонансная, тревожная и значимая для жителей проблема. На 22 декабря мы наметили встречу с руководством компании «Газпром». В повестке в том числе этот вопрос», — сказал на встрече с жителями Никольска исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

При этом в партии «Новые люди» уверены, что газификация – это не просто житейская необходимость. Она нужна для развития промышленности. При этом в партии отмечают, что это по-настоящему народная инициатива.

«Мы рады, что новый губернатор проявляет открытость в общении с людьми и понимает стратегическую значимость газификации востока области для развития экономики и обеспечения высокого уровня жизни», — говорит член регионального совета вологодского отделения партии Сергей Башкиров.

Но сбор подписей продолжается. Петиция размещена на сайте: https://petitions.newpeople.ru/petitions/view/146625520929727f5dc406f05….

В петиции указано, что по мнению жителей, газопровод позволит повысить качество жизни никольчан, а также инвестиционную привлекательность района, простимулирует рост числа предприятий и повысит их эффективность, поможет создать дополнительные рабочие места.

Сейчас газифицировано только 15 районов Вологодской области из 26, это 57,7% территорий. При этом Путин заявлял о том, что уровень газификации страны должен достигнуть 90% к 2025 году.

