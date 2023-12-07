Вологодская область занимает первое место в России по интенсивности заготовки древесины

В Вологде в рамках деловой программы XXVIII Международного форума и выставки «Российский лес» Segezha Group (MOEX: SGZH) представляет продукцию своих деревообрабатывающих предприятий: АО «Сокольский ДОК» и ООО «Сокол СиЭлТи». «Российский лес» - одна из крупнейших экспертных площадок для представителей бизнеса и власти, посвященных развитию лесного хозяйства и ЛПК России.

Здесь подводят итоги работы лесной отрасли за предшествующий год и обсуждают стратегии её дальнейшего развития.

По данным департамента лесного комплекса региона, 83% территории Вологодской области занимают леса. Это 11,7 млн га или 1,6 млрд м3 древесины. Регион занимает 1-е место по интенсивности заготовки древесины в России. И 3-е место – по объемам лесозаготовки (после Иркутской области и Красноярского края). При этом доля переработанной древесины составляет 76%. Вологодская область выпускает 6% пиломатериалов, 8% клееной фанеры, 9% плит ДСП и 26% заводских деревянных домокомплектов, производимых в России.

Segezha Group – традиционный участник мероприятий. На стенде выставлены образцы конструкционной клееной балки, пеллет, CLT-панелей и домокомплектов из клееного бруса.

В этом году особое внимание уделяется работе лесного питомника, которым управляет команда «ЛПК «Кипелово». Его мощность достигает 4 млн сеянцев с закрытой корневой системой в год. Этот посадочный материал используют для лесовосстановления, в том числе и вологодских лесов. Segezha Group воспроизводит лесные насаждения на 100% территорий, где велась лесозаготовка.

Для старшеклассников и студентов на стенде сотрудники Segezha Group в рамках секции «Лесное образование и карьера» проводят интерактив, рассказывают о производстве клееного бруса и домов из CLT. Все посетители могут взять с собой «на память» сеянцы декоративных хвойных пород из лесопитомника – сосны кедровой сибирской или корейской.

