В Вологде покажут документалку о людях с нарушениями слуха

14 декабря в Юношеском центре имени Тендрякова состоится встреча с режиссером-документалистом Марией Таранченко. Она презентует свой фильм «Орфография поступков». Мероприятие начнется в 14:00.

Мария Таранченко снимает социальное кино. Она создала авторский цикл «Талант жить», состоящий из 22 фильмов о людях с ограниченными возможностями здоровья. В следующий четверг Мария Михайловна покажет 21-й фильм из цикла - «Орфография поступков».

Картина расскажет об истории Алексея и Ксении Юрьевых. Алексей – глухой, его жена, Ксения – слабослышащая. Они познакомились, когда посещали Грязовецкую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Вместе уехали учиться в колледж Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха в г. Павловске Ленинградской области. Сейчас оба работают в вологодской компании «ЕС 35» и воспитывают сына. Также Алексей переводит церковные службы на русский жестовый язык в Храме Святителя Николая Чудотворца во Владычной слободе. Он мечтает помогать слабослышащим людям и открыть воскресную школу, где смогут учиться люди с нарушениями слуха.