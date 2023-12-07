В Вологде покажут документалку о людях с нарушениями слуха

[ Культура ]

14 декабря в Юношеском центре имени Тендрякова состоится встреча с режиссером-документалистом Марией Таранченко. Она презентует свой фильм «Орфография поступков». Мероприятие начнется в 14:00.

Мария Таранченко снимает социальное кино. Она создала авторский цикл «Талант жить», состоящий из 22 фильмов о людях с ограниченными возможностями здоровья. В следующий четверг Мария Михайловна покажет 21-й фильм из цикла - «Орфография поступков».

Картина расскажет об истории Алексея и Ксении Юрьевых. Алексей – глухой, его жена, Ксения – слабослышащая. Они познакомились, когда посещали Грязовецкую школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Вместе уехали учиться в колледж Межрегионального центра реабилитации лиц с проблемами слуха в г. Павловске Ленинградской области. Сейчас оба работают в вологодской компании «ЕС 35» и воспитывают сына. Также Алексей переводит церковные службы на русский жестовый язык в Храме Святителя Николая Чудотворца во Владычной слободе. Он мечтает помогать слабослышащим людям и открыть воскресную школу, где смогут учиться люди с нарушениями слуха.

«Фильм называется «Орфография поступков», потому что человек «пишет» свои поступки самостоятельно, через преграды учится жить наполненной, со своей точки зрения - правильной, жизнью.  Для этого важны любовь и понимание близких людей, а не мнение сторонних окружающих, часто негативное», - поясняет Мария Таранченко.

Теги:
документальное кино люди с инвалидностью
Фото: Страница ВКонтакте Марии Таранченко
 

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